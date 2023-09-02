Знаменитости 02 сентября 2023, 03:53 Аргентинская актриса умерла из-за осложнений после неудачной пластики Актриса Сильвина Луна умерла из-за осложнений после неудачной пластики Pxhere

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Аргентинская модель и актриса Сильвина Луна умерла от осложнений, которые вызвала неудачная пластическая операция. Звезде было 43 года. О ее смерти сообщил телеканал TN.

Сильвина Луна ждала пересадку почки из-за хронической почечной недостаточности. Проблемы со здоровьем у актрисы возникли из-за неудачной пластической операции, сделанной в 2010 году. Тогда пластический хирург Анибаль Лотоки ввел ей в ягодицы метакрилат.

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Последние три месяца Луна провела в больнице из-за обострения заболевания. Врачи зафиксировали у нее непродолжительное улучшение здоровья, но затем она снова попала в отделение интенсивной терапии.

После того, как медики подтвердили, что спасти актрису невозможно, родственники решились отключить ее от аппарата жизнеобеспечения, сообщил телеканал.

В 2022 году сделавшего актрисе операцию врача осудили по обвинению в причинении легкого вреда здоровью в результате врачебной ошибки. Он получил четыре года. Заявление на врача написали его бывшие пациенты.