02 сентября 2023, 03:53
Аргентинская актриса умерла из-за осложнений после неудачной пластики
Актриса Сильвина Луна умерла из-за осложнений после неудачной пластики
Аргентинская модель и актриса Сильвина Луна умерла от осложнений, которые вызвала неудачная пластическая операция. Звезде было 43 года. О ее смерти сообщил телеканал TN.
Сильвина Луна ждала пересадку почки из-за хронической почечной недостаточности. Проблемы со здоровьем у актрисы возникли из-за неудачной пластической операции, сделанной в 2010 году. Тогда пластический хирург Анибаль Лотоки ввел ей в ягодицы метакрилат.
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Последние три месяца Луна провела в больнице из-за обострения заболевания. Врачи зафиксировали у нее непродолжительное улучшение здоровья, но затем она снова попала в отделение интенсивной терапии.
После того, как медики подтвердили, что спасти актрису невозможно, родственники решились отключить ее от аппарата жизнеобеспечения, сообщил телеканал.
В 2022 году сделавшего актрисе операцию врача осудили по обвинению в причинении легкого вреда здоровью в результате врачебной ошибки. Он получил четыре года. Заявление на врача написали его бывшие пациенты.
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