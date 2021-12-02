Арбенина развеяла популярные мифы о себе

Исполнительница Диана Арбенина рассказала самые абсурдные слухи, которые ходят о ней. Об этом сообщило издание «Слово и дело».

По данным ИА Nation News, многие почему-то думают, что Арбенина прибегала к услугам суррогатной матери. Он объяснила, что это не так, и рожала она самостоятельно.

«Второй слух, что я такой бойцовский пес — очень жесткий, воинствующий. Это абсолютно не так. Я очень мягкий и ранимый человек на самом деле», — заключила она.