Арбенина рассказала о сложности «попасть в телевизор»

Исполнительница Диана Арбенина рассказала, в чем главная ошибка людей, которые хотят «попасть в телевизор». Об этом сообщило издание «Слово и дело».

По данным NEWS.ru, она уточнила, что начинающие артисты думают: если их показали по телевизору — дальше станет проще. Но это не так. Все только усложнится, потому что от них будут ожидать слишком многого.

«Как только вы выиграете, не дай бог, какой-нибудь конкурс, на вас свалится огромное количество новых задач, новых перспектив. А самое главное — от вас начнут ждать того, что вы должны будете показывать. Причем показывать не один сезон, а на протяжении всей жизни», — рассказала Арбенина.

Она пояснила, что в таких ситуациях большинство людей не до конца осознает, что именно их ждет дальше.

Ранее Арбенина заявила, что за время пандемии на эстраде появилось много исполнителей-«пустышек». Она отметила, что пандемия отрицательно отразилась на талантливых музыкантах, так как они потеряли возможность профессионального роста. Тоже самое произошло и у начинающих артистов.