Apple объявила собственную музыкальную премию Apple Music Awards

Компания Apple запустила собственную музыкальную премию. Ее назвали Apple Music Awards. Ежегодно будут выбирать исполнителей в пяти номинациях. Лучших назовут профессиональные редакторы, но будут учтены и предпочтения пользователей сервиса. Уже названа пятерка лучших в 2019 году.

Победителей в номинациях «Артист года», «Лучший автор песен» и «Прорыв года» будет отбирать международная команда редакторов Apple Music. В эту команду входят музыкальные критики, а также лидеры мнений, сообщили в пресс-службе компании. Однако лауреатами будут названы не только самые талантливые исполнители.

Чтобы заслужить премию, нужно к тому же быть выдающейся личностью. Кроме того, ожидается, что лауреаты будут воплощать в себе лучшие человеческие качества. Apple таким образом попытается отобрать в число победителей не только тех, кто хорошо поет, но еще и просто хороших людей.

В двух оставшихся номинациях, «Альбом года» и «Песня года», победителей будут определять по данным стриминга. Иными словами, в этих двух номинациях выиграют те, кого больше всего слушали в течение года.

«Премия Apple Music Awards вручается самым популярным в мире артистам за их стремление к совершенству, энтузиазм и незаурядное творчество», — объяснил вице-президент подразделения Apple Music и международного контента Оливер Шуссер.

Уже известны лауреаты Apple Music Awards 2019 года. Артистом года стала Билли Айлиш, лучшим автором песен признан брат Билли, известный как FINNEAS. Прорывом года названа соул-исполнительница Lizzo: это именно она совместила тверк с игрой на флейте.

Песня Old Town Road в исполнении Lil Nas X названа лучшей песней года. Альбом WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? авторства Билли Айлиш и FINNEAS будет удостоен награды «Альбом года» как самый популярный: в 2019 году пользователи Apple Music послушали его более миллиарда раз. Так что в этом году у брата и сестры состоялся настоящий бенефис.

И не только в виртуальном мире, но и в реальном. В Apple решили, что будет справедливо предоставить лауреатам большую сцену и многомиллионную аудиторию. Apple Music покажет прямую трансляцию выступления Билли Айлиш из Steve Jobs Theater. Концерт начнется 5 декабря в 05:30 по московскому времени.