Апина рассказал о жизни Насырова незадолго до его смерти

Певица Алена Апина рассказала о том, как Мурат Насыров жил незадолго до своей смерти. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

Она уточнила, что к тому моменту общалась с исполнителем довольно мало и о его смерти узнала из новостей. Со стороны он выглядел вполне счастливым и полным сил, но на самом деле все было не совсем так, утверждает певица.

Апина рассказала, что Насыров был в растерянности. Он писал новую музыку, надеясь на всеобщее признание, которое так и не приходило. По словам певицы, эта ситуация могла подтолкнуть его к трагедии.

«Мурат был не востребован. Ему хотелось, чтобы все было по-другому. Одинокий человек выглядит благополучным и счастливым только с виду, а внутри он был другим», — пояснила Апина.

На момент смерти Насырову было 37 лет. Точная причина произошедшего неизвестна до сих. Наиболее достоверной все считают версию о несчастном случае. Тело исполнителя было найдено под окнами многоэтажного дома, в котором он жил. Его похоронили 22 января 2007 года на кладбище уйгурского поселка Заря Востока под Алма-Атой рядом с его отцом.