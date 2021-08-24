Апексимова рассказала, почему разочаровалась в мужчинах

Актриса Ирина Апексимова рассказала, что она разочаровалась в мужчинах и поэтому сейчас не в отношениях. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Она объяснила, что постоянно встречает слабых мужчин, которые не кажутся ей надежными.

«Как-то получается, что мужской пол пытается ко мне пристроиться и за счет меня жить», — рассказала актриса.

Также она добавила, что сейчас ее окружение ограничено людьми, связанными с театром и кино. Апексимова считает, что в других сферах есть много достойных мужчин, но пока она с ними не знакома.

Также актриса уточнила, что совершенно не боится остаться одна.

«Я об этом думаю, но я этого не боюсь. Знаете, как в старом еврейском анекдоте: „Вот оно: лежишь в кровати, но уже пить не хочется“. Быть с кем-то ради того, чтобы тебе подали стакан воды? Да гори оно все огнем!» — рассказала она.

Актриса была замужем два раза. Первым ее мужем был актер Валерий Николаев. Их брак продлился 12 лет, у супругов есть дочь Дарья.

Вторым мужем Апексимовой был бизнесмен Алексей Ким. С ним актриса пробыла недолго.