Знаменитости 16 марта 2024, 02:34 Анжелика Варум с третьей попытки спела на концерте с Агутиным Анжелика Варум забыла текст песни на концерте с Агутиным в Нижнем Новгороде РИА «Новости»

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Певица Анжелика Варум не смогла с первого раза исполнить композицию «Как не думать о тебе» на концерте в Нижнем Новгороде. Ее супруг Леонид Агутин помог ей выкрутиться из ситуации. Видео опубликовали фанаты семейного дуэта во «ВКонтакте».

Выступление проходило 14 марта в концертом зале «Юпитер». Артистка вышла на сцену со своим мужем, но сбилась несколько раз с первых нот песни. После этого гитарист спародировал фальшивое пение Варум.

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Она попробовала начать петь и снова не попала в такт. Когда певица рассмеялась, зрители поддержали ее аплодисментами. Тогда Агутин пришел на выручку супруге и пара смогла продолжить выступление. Комментаторы под видео назвали заминку «лучшим моментом концерта».

Ранее Леонид Агутин признался в провальном выступлении на фестивале джаза в Швейцарии. По его словам, местная публика не оценила песен.