08 декабря 2022, 15:54
Ану де Армас признали самой популярной актрисой 2022 года
Сайт IMDb назвал кубино-испанскую актрису Ану де Армас самой популярной актрисой 2022 года. Она снялась в таких фильмах, как «Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи» и «Не время умирать».
Причем первое место актрисе принесли не вышеназванные фильмы, а роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка».
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Второе место рейтинга разделили сразу две актрисы сериала «Дом дракона» — Эмма Д’Арси и Милли Олкок, написало РИА ФАН.
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