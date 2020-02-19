Антонов рассказал о музыкальной карьере, здоровье и отношении к истории

Антонов рассказал, что с детства занимался в музыкальной школе, а его первая работа в 14 лет была связана с музыкой. Ему предложили руководить хором в депо.

Артист работал во многих коллективах, включая «Поющие гитары», «Добры молодцы», «Веселые ребята», «Земляне», «Красные маки» и другие. Он признался, что с теплотой вспоминает каждый из них и выделить более значимый трудно.

«Для души — „Поющие гитары“. Для дела — „Аракс“», — признался Антонов.

Музыкант рассказал, что совместная пластинка с «Араксом» в 1980 году не увидела свет из-за конфликта на гастролях, после которого группе запретили выступать.

Артист опроверг слухи о том, что отказывался сниматься в фильме Александра Косарева «Прежде, чем расстаться».

«Мы дружили с Косаревым. Он попросил написать музыку для своего фильма и сняться в нем. Я согласился, это было для меня интересно», — вспомнил Антонов.

В 1985–1986 годах музыкант записал диск My Favorite Songs с англоязычными версиями своих песен. Тексты на английском отличались по содержанию от оригинала, но Антонов заявил, что не видит в этом ничего страшного.

Артист признался в серьезном отношении к истории. Он даже проводил встречу со школьниками на тему блокады Ленинграда.

«История — это цемент, который скрепляет общество, это то, на чем основывается государство, — подчеркнул он. — Это чрезвычайно важный фактор. <…> Это нужно для осознания кто мы, для воспитания молодежи. Людям надо вдалбливать историю, раскрывать глаза, заставлять знать и думать. От этого зависит построение нашего будущего».

Антонов рассказал, что сейчас в его планах только «поправить здоровье» недавно он перенес операцию на колене и проходит реабилитацию. В свой день рождения он сам хотел бы пожелать себе здоровья.