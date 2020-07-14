14 июля 2020, 18:45
Антонов поддержал надбавки к пенсии за «советский стаж»
Исполнитель и композитор Юрий Антонов считает, что нужно помогать пожилым людям, которые начинали работать в Советском Союзе. Об этом сообщило ИА Nation News.
Также Антонов добавил, что в условия кризиса из-за пандемии следует повышать пенсии всем, и в целом стремиться к улучшению уровня жизни пенсионеров.
«Я считаю, что пенсии нужно увеличивать всем, потому что пенсии на низком уровне и нужно повышать его», — считает Антонов.