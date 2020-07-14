Антонов поддержал надбавки к пенсии за «советский стаж»

Также Антонов добавил, что в условия кризиса из-за пандемии следует повышать пенсии всем, и в целом стремиться к улучшению уровня жизни пенсионеров.

«Я считаю, что пенсии нужно увеличивать всем, потому что пенсии на низком уровне и нужно повышать его», — считает Антонов.