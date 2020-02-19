19 февраля 2020, 13:06
Антонов назвал проблемы современных исполнителей
Российский композитор и музыкант Юрий Антонов в свой 75-летний юбилей раскритиковал современную музыку. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
«Как-то мне нечего было делать, я включил Муз-ТВ. Там то же самое. Исполнители разные, а поют одну и ту же песню. Только слова чуть-чуть меняются», — рассказал певец.
По его словам, 40-50 лет назад западные исполнители отличались самобытностью, были красивые мелодии и оригинальные аранжировки. Сейчас же композиции «как будто слизаны под копирку», похожи даже голоса исполнителей.
«Нет ярко выраженного мужского и женского начала. Звучит нечто среднее», — процитировало Антонова РИА ФАН.
Ранее Юрий Антонов опроверг слухи о многомиллионных гонорарах за выступления на корпоративах.