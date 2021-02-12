Антон Привольнов объяснил, почему предпочел НТВ Первому каналу

Телеведущий Антон Привольнов объяснил, почему сделал выбор в пользу НТВ, покинув Первый канал. Он признался, что нагрузка на прежней работе была слишком сильной, сообщил портал Teleprogramma.pro.

Несколько лет Привольнов вел программу «Доброе утро». Антон рассказал, что каждый раз перед эфиром он вставал в три часа ночи и ехал на работу. По словам знаменитости, однажды он почувствовал, что его организм не выдерживает такой режим, написал сайт «Утро.ру».

«Я просто уже начал разваливаться. У меня, как у Шарика, „то лапы болели, то хвост отваливался“», — пояснил 40-летний Привольнов.

Ведущий побоялся, что у него начнутся серьезные проблемы со здоровьем, и ушел с Первого канала. Теперь он ведет передачу «Звезды сошлись» на НТВ. Привольнов пока выходит в эфир без соведущей Леры Кудрявцевой. Недавно она упала и получила перелом крестца.