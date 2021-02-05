Антон Эльдаров объяснил, почему в России есть некачественный дубляж кино

По словам артиста, в России не всегда уделяют должное внимание качеству фильмов. Главной целью некоторых работников этой индустрии является обогащение.

«А потом, грубо говоря, удивляются, почему в России такой плохой дубляж, и смотрят фильм на языке оригинала с субтитрами. Да потому что студия сэкономила и набрала дешевых актеров», — пояснил Эльдаров.

Помимо прочего, актер заметил, что в его профессиональной сфере не чувствуется защищенность. Как считает Антон, труд тех, кто занимается озвучиванием, не оценивается должным образом. Кроме этого, в отрасли нет каких-либо профсоюзов. Эльдаров добавил, что на Западе актеры дубляжа получают хорошие деньги.