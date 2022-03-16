Антон Долин ушел с поста главного редактора журнала «Искусство кино»

Антон Долин покинул пост главного редактора журнала «Искусство кино». Эту должность мужчина занимал с июня 2017 года. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на страницу кинокритика в Facebook.

Об это мужчина сообщил в понедельник, 14 марта. Вместо него этот пост занял исследователь и историк, автор и составитель книг, выпущенных под эгидой «Искусства кино» Станислав Дединский. Долин отметил, что принял это решение в ходе беседы с редакцией.

Он также покинул территорию России 6 марта. Мужчина признался, что причиной эмиграции послужила спецоперация России на Украине.