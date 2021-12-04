Антон Долин обиделся на СМИ за скандал с Ридли Скоттом

Кинокритик Антон Долин раскритиковал СМИ, высмеявшие его интервью с Ридли Скоттом. Режиссер обматерил его, когда тот заявил, что фильм «Последняя дуэль» реалистичнее его прошлых работ. Долин прокомментировал ситуацию в своем Facebook.

Критик отметил, что в пятницу было много новостей, не менее достойных внимания, чем его разговор с Ридли Скоттом. При этом ряд изданий написали именно о том, как его послал американский режиссер.

«Но СМИ и соцсети захлебывались по другому поводу: сэр Ридли Скотт послал Антона Долина. Сам Ридли самого Долина! Подумать только», — возмутился Долин.

Он предположил, что СМИ уделили такое внимание полемике с Ридли Скоттом специально, чтобы выставить его посмешищем.

«Дорогие „Коммерсант“, „Афиша Daily“, „Газета.ru“ — вас для меня больше не существует. Ну ладно нетрезвые артисты плохих российских блокбастеров, но вы-то, типа, профессионалы?» — написал он.

Долин предположил, что в США бы за него заступились, а в России эту новость так раздули, потому что многие радовались его неудаче.

«Единственная причина того, что эта „новость“ была так позорно раздута, — повальная радость тысяч людей от того, что кто-то, причем очень знаменитый, поставил на место „этого Долина“», — отметил он.

BadComedian ранее назвал странной такую реакцию Ридли Скотта на вопрос Долина. Он предположил, что режиссер мог подумать, будто кинокритик назвал его прошлые фильмы «Робин Гуд» и «Царство небесное» недостаточно реалистичными. И за это послал его на три буквы.