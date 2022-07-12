Антоху МС обязали выплатить 2,52 млн рублей за исполнение его песен

Хип-хоп-исполнитель Антоха МС (Антон Кузнецов) больше не сможет исполнять свои треки по решению суда. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Второй стороной судебных тяжб был бывший продюсер певца Эдуард Шумейко.

«Суд постановил взыскать с меня в пользу Шумейко 2,52 миллиона рублей, немного уменьшив сумму первого иска», — сообщил Антоха МС.

По его словам, он уже выплатил бывшему продюсеру три миллиона рублей за выход из контракта. Для этого исполнитель брал кредит, который уже закрыл.

Также певец отметил, что текущее дело проиграно, поскольку Шумейко переписал авторство треков на себя под видом представления интересов и размещения песен на стриминговых сервисах.

В ноябре прошлого года Антоха МС вернул себе псевдоним и соцсети.

«Готовлю как раз сейчас для вас новый альбом, который выйдет в сентябре, и еще пару сюрпризов», — порадовал он поклонников.

В частности, Антону MC ранее анонсировали как участника музыкальной зоны VK Fest. Об этом сообщали «Известия».