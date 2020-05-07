    07 мая 2020, 13:39

    Антитела к коронавирусу нашли в организме Мадонны

    Ольга Ситникова

    Американская автор-исполнительница и поп-певица Мадонна подчеркнула, что справилась с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    О перенесенном заболевании Мадонна рассказала на личной странице в Instagram.

    «Я благодарна за то, что могу поддержать исследования, направленные на поиск лекарства от Covid -19!», — заявила исполнительница.

    По словам звезды, она сдавала кровь на диагностику, а медики выяснили, что в организме певицы содержатся антитела к коронавирусу. Так, знаменитость поняла, что когда-то заразилась инфекцией, но справилась с ней.

    Мадонна вспомнила, что в середине марта была во Франции в рамках тура Madam X и чувствовала себя плохо. Она уточнила, что тогда нездоровилось всей ее команде.

    «Когда у вас находят антитела, это означает, что вы уже перенесли болезнь, что случилось со мной в конце моего тура в Париже, примерно 7 недель назад со многими другими артистами в моем шоу. Но в то время мы все думали, что у нас очень сильный грипп», — пояснила звезда.