Антитела к коронавирусу нашли в организме Мадонны

О перенесенном заболевании Мадонна рассказала на личной странице в Instagram.

«Я благодарна за то, что могу поддержать исследования, направленные на поиск лекарства от Covid -19!», — заявила исполнительница.

По словам звезды, она сдавала кровь на диагностику, а медики выяснили, что в организме певицы содержатся антитела к коронавирусу. Так, знаменитость поняла, что когда-то заразилась инфекцией, но справилась с ней.

Мадонна вспомнила, что в середине марта была во Франции в рамках тура Madam X и чувствовала себя плохо. Она уточнила, что тогда нездоровилось всей ее команде.

«Когда у вас находят антитела, это означает, что вы уже перенесли болезнь, что случилось со мной в конце моего тура в Париже, примерно 7 недель назад со многими другими артистами в моем шоу. Но в то время мы все думали, что у нас очень сильный грипп», — пояснила звезда.