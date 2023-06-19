Знаменитости 19 июня 2023, 18:20 Антироссийские слова актрисы Ады Роговцевой объяснили влиянием пропаганды Украины Борис Галкин назвал актрису Аду Роговцеву продуктом украинской пропаганды РИА «Новости»

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Народная артистка СССР Ада Роговцева выступает с антироссийскими высказываниями, поскольку стала продуктом украинской пропаганды. Таким мнением поделился заслуженный артист России Борис Галкин в беседе с «Аргументами и Фактами».

Актер поддержал спецоперацию и регулярно ездил в Донбасс с гуманитарной миссией и выступлениями. Раньше Галкин часто посещал по работе Украину.

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По словам артиста, в последние годы людей в этой стране кормили русофобской ложью. Роговцева тоже подверглась этой пропаганде, отметил актер, поэтому ее русофобские высказывания — это не ее личная правда.

«Роговцева проглотила эту ложь, которой закармливали на Украине националисты людей в последние лет 10 и даже больше», — пояснил Галкин.

Случившееся с украинской актрисой мучительно, но это произошло, добавил артист. Теперь народная артистка СССР свято верит в ложь пропаганды киевского режима, резюмировал актер.

Ада Роговцева выступала с антироссийскими заявлениями еще в 2019 году. Тогда она призывала украинцев изолироваться от россиян.