Знаменитости 18 августа 2023, 00:55 Анне Нетребко не дали выступить в Чехии Концерт Нетребко отменили в Праге по политическим причинам РИА «Новости»

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Российская оперная певица Анна Нетребко планировала дать концерт 16 октября в Праге. Но выступление пришлось отменить по политическим соображениям, сообщило концертное агентство Nachtigall Artists Management в Facebook*.

«Руководство общественного дома договорилось с агентством Nachtigall Artists Management об отмене концерта Анны Нетребко», — отметили в заявлении.

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По данным агентства, концерт Нетребко пришлось свернуть из-за «негативного отношения со стороны политических кругов Праги», также на решение повлияла напряженная атмосфера. Организаторы выразили сожаление о принятии такого решения, но при этом назвали его необходимым.

В первых числах августа оперная певица обратилась в суд с иском против нью-йоркского театра «Метрополитен-опера». Нетребко потребовала за отмененные выступления компенсацию в 360 тысяч долларов (более 34 миллионов рублей).

*Facebook входит в корпорацию Meta, которая признана в России экстремистской.