Знаменитости 13 января 2023, 12:44 Анна Семенович рассказала, как она встретила Новый год Анна Семенович: прямо за сценой слушаешь бой курантов и речь президента РИА «Новости»

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Певица Анна Семенович пообщалась с журналистами kp.ru, которым рассказала, как она встретила Новый год.

По словам артистки, в этом году она как обычно работала. Праздник, по ее словам, проходит из года в год одинаково. За сценой артисты выпивают по бокалу шампанского, а затем идут радовать своими песнями зрителей.

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«Обычно прямо за сценой слушаешь бой курантов и речь президента, а, сделав глоток шампанского, снова выбегаешь к зрителям и продолжаешь их радовать…», — сказала Семенович.

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Анна обычно 1 января приезжает домой к родителям поздравлять отца с днем рождения. Чтобы настроение на дольше оставалось праздничным, певица нашла компанию, которая занимается праздничной декорацией, и украсила свой дом по-новогоднему.

Также ее порадовала коллега по цеху Маша Вебер. Певица подарила Анне серебряную подвеску с черной шпинелью и агатом от собственного бренда.

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