Анна Семенович раскритиковала артистов, которые отказались давать концерты в России

Российская певица и актриса Анна Семенович считает, что поведение артистов, которые отказались давать концерты в России на фоне спецоперации на Украине является недопустимым. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, сорванные маски, наконец, показали истинные лица ее коллег. Она также считает, что в России не мало артистов, которые могут петь искренне и от души, написало РИА ФАН.

«Есть артисты — патриоты своей страны, которые всегда будут со своими слушателями, продолжают радовать их своим творчеством, успокаивают и стараются делать так, чтобы люди не поддавались панике», — сообщила Семенович.

Певица добавила, что сейчас во всем мире абсолютно несправедливо накинулись на русских людей. Русофобии нельзя давать никакое оправдание.

«Происходит совершенно несправедливое, отвратительное гонение русских людей. Когда на Западе отказываются лечить наших онкобольных детей. Когда мою подругу, живущую в Италии, не пускают в магазин потому, что она русская…», — добавила артистка.

Сейчас сила людей в единстве. Семенович надеется, что все же адекватных людей больше, и они все прекрасно понимают.