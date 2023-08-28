Знаменитости 28 августа 2023, 11:34 Анна Семенович посоветовала парам вступать в брак, если влюбленные задумались о детях

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Анна Семенович приняла участие в Московском урбанистическом форуме, где провели массовую регистрацию браков. Певица скрепила узами более 20 человек. Об этом сообщил Пятый канал.

Анна Семенович рассказала, что, по ее мнению, не нужно идти под венец, потому что пришло какое-то мифическое время. Любовь можно найти в любом возрасте, даже на пенсии. Например, сама певица в 43 года ни разу не была замужем, потому что ищет правильного спутника. Семенович подчеркнула, что брак должен заключаться только по любви. А также посоветовалась парам, задумавшимся о ребенке, тоже не затягивать с регистрацией.

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«Если пара поняла, что они действительно друг друга любят, у них хорошие отношения, комфортно жить вместе, и уже есть планы заводить деток, то я считаю, обязательно нужно скреплять союз официальным браком», — отметила Анна Семенович.

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