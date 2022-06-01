Анна Семенович, Аскольд Запашный и Никас Сафронов поделились планами на лето

Журналисты Teleprogramma.pro выяснили, какие планы у российских звезд на текущее лето. Им удалось пообщаться с певицей Анной Семенович, артистом цирка Аскольдом Запашным и художником Никасом Сафроновым.

По словам Семенович, этим летом у нее запланировано множество концертов и выступлений.

«Лето обещает быть очень активным. Будет много курортных концертов, мероприятий, всевозможных акций, на которых я с большим удовольствием буду радовать людей. Запланировано много концертов: и в Питере на выпускном, и в прибрежных курортных городах. А еще я буду сниматься в кино. Подробно рассказывать об этом я пока не могу, но лето будет у меня рабочим, чему я очень рада», — сообщила певица.

Артист цирка Аскольд Запашный планирует гастролировать с крупнейшим в мире цирковым шоу «Страшная сила». Также в его планах — запуск циркового сериала с участием российских артистов и животных.

Никас Сафронов этим летом планирует проводить мастер-классы и летние пленэры. Также у художника есть мечта достроить арт-поместье в Ульяновской области, в котором он планирует устраивать творческие пансионы.