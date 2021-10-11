Анна Плетнева рассказала о первых эмоциях после новости о ДТП с мужем

Представители российской певицы Анны Плетневой рассказали о первых чувствах артистки, когда ей сообщили о ДТП с участием ее мужа, бизнесмена Кирилла Сырова. По их словам, Анна отработала двухчасовой концерт, при этом каждый раз спускаясь в гримерную, все время плакала. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Только за полчаса до выхода она узнала, что с ним (с мужем Кириллом Сыровым. — ред.) все в порядке, он жив. Но каждый раз, спускаясь переодеться со сцены под аплодисменты, маска плохой сильной девочки падала, обнажая настоящее — она не могла остановить слезы», — добавили в пресс-службе артистки.

Плетнева смогла собрать «всю волю в кулак» и выступить перед зрителями. По ее словам, она имела обязательства как перед организаторами концерта, так и перед фанатами, несмотря на свои чувства.

«Отработав концерт при полном солд-ауте, я сразу же уехала к мужу. Сейчас он в реанимации», — сообщила певица.

Кирилл Сыров попал в больницу после аварии на мотоцикле. Артистка узнала об этом перед сольным концертом Instinct. Пара поженилась в 2005 году, в браке у них родились двое детей — дочь Мария и сын Кирилл.