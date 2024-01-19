Знаменитости 19 января 2024, 02:40 Анна Пересильд рассказала, как получила роль в «Слове пацана» Анна Пересильд случайно попала на кастинг сериала «Слово пацана» РИА «Новости»

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Юная актриса Анна Пересильд неожиданно оказалась частью команды сериала «Слово пацана». Причем о своем утверждении девушка узнала на следующий день после кастинга, об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала Лауры Джугелии «FAMETIME TV».

По словам Анны, она приехала в Калининград со своей мамой, актрисой Юлией Пересильд, чтобы принять участие в кинофестивале «Короче». Там они и встретили режиссера Жору Крыжовникова, который рассказал о подготовке нового проекта. Девочка не растерялась и попросила проверить ее силы в одной из ролей.

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На следующий день после проб Анне сообщили, что она подошла на роль героини Айгуль. По словам юной звезды, это особенно интересно, ведь обычно такие решения занимают несколько недель.

Режиссер Жора Крыжовников ранее рассказал, что быстро утвердил Анну Пересильд на роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его словам, «Аня еще высадится на Луне в новом фильме „Вызов“».