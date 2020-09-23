Анна Нетребко вылечилась от COVID-19

Врачи выписали из больницы народную артистку России Анну Нетребко. Оперную певицу лечили от пневмонии, которую вызвал коронавирус. Артистка рассказала, как перенесла COVID-19.

Нетребко лежала в ГКБ № 52 Москвы. Ей диагностировали «ковидную пневмонию средней степени тяжести». Об этом оперная дива сообщила в Instagram.

«Вчера меня выписали из больницы, и я избавилась от заразы под названием COVID. <…> Наши врачи лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться», — написала Нетребко, поблагодарив персонал лечебного учреждения за «быстрое и эффективное лечение».

Артистка призналась, что у нее слабые легкие. Поэтому она поехала в больницу, как только у нее поднялась высокая температура. Болезнь Нетребко победила за восемь дней.

«Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза (часто при ковиде) и плазма с антителами, дыхательные ингаляции гелием», — перечислила она прописанные врачами процедуры.

Сейчас певица восстанавливается. У нее сохраняются слабость и легкий кашель, но обоняние практически вернулось. Подписчикам Нетребко посоветовала беречься и наблюдать за своим состоянием.

«И последнее: тесты могут быть неверны. Поэтому слушайте себя: потеря обоняния и температура — это точно оно», — заключила артистка.