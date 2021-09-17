Анна Нетребко призналась, что предвидела пандемию коронавируса по снам

Оперная певица Анна Нетребко призналась, что предчувствовала пандемию коронавируса. По ее словам, перед началом пандемии ей снилось много снов, которые предрекали сложившуюся ситуацию.

В интервью газете «Известия» оперная дива рассказала, что видит вещие сны, и иногда у нее «бывают какие-то странные предвидения».

«Перед пандемией мне снилось огромное количество снов, которые предрекали всю эту ситуацию. И болезни, и катастрофу, и изменение мира», — поделилась Нетребко.

Экстрасенсорных способностей, как считает певица, у нее нет, и она не верит в это.

«Но то, что я обладаю особой энергетикой, — абсолютно точно. Знаю, что могу делать какие-то вещи, которые другие делать не могут», — отметила Нетребко. По ее словам, она этим не пользуется, «все происходит само собой».

В начале сентября доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семенов предсказал, что количество стихийных бедствий и природных аномалий вырастет в ближайшие несколько десятков лет. Такая тенденция, по его словам, уже наблюдается: аномальная жара, ураганы, наводнения происходят гораздо чаще, чем 10-20 лет назад.