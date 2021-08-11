Анна Михалкова рассказала, почему не попрощалась с сестрой-режиссером после съемок сериала

Анна Михалкова рассказала о своих отношениях с младшей сестрой Надеждой, которая выступила режиссером нового сериала «Номинация». Актрисе в этом проекте была отведена одна из ключевых ролей. Об этом написал сайт «Дни.ру».

Михалкова призналась, что уехала со съемок сериала, не попрощавшись с сестрой. Актриса объяснила причину своего некрасивого поступка тем, что они вместе с Надеждой ненавидят говорить друг другу до свидания. При расставании артистки стараются избегать этого момента.

В своем Instagram-аккаунте Михалкова опубликовала фото с площадки ленты. В посте актриса отметила, что очень гордится сестрой и скучает по ней в разлуке. Анна поблагодарила Надежду за совместное «путешествие».

В комментариях к публикации Михалкова-младшая ответила сестре, что обязательно придумает новый проект, в котором они вновь будут работать вместе. «Ты не могла так поступить с нами и закончить сниматься», — в шутку ответила Надежда.

Анна и Надежда являются дочерями режиссера Никиты Михалкова и его второй супруги Татьяны Михалковой. Между девушками существует 12-летняя разница в возрасте.