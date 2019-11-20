Анна Михалкова объяснила бурную реакцию зрителей на откровенные сцены с Асмус в «Тексте»

Кристина Асмус рассказала о жизни после «Текста» и травли. Видео Подробнее

По мнению Михалковой, проблема заключается в том, что в России, в отличие от Европы, нет традиции изображать обнаженное тело, будь то литература или живопись. Таким образом, видя на экране артиста, занимающегося любовью, отечественный зритель воспринимает его не как персонажа, а как самого актера. В случае с Асмус произошло то же самое — общество обсуждает не ее героиню, а саму актрису.