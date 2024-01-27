Знаменитости 27 января 2024, 04:08 Анна Михалкова на вручении «Золотого Орла» пошутила про «голую» вечеринку Актриса Анна Михалкова получила премию «Золотой Орел» за лучшую женскую роль РИА «Новости»

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Актриса Анна Михалкова получила премию Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» за лучшую женскую роль в кино. В картине «Чувства Анны» она сыграла сотрудницу кондитерской фабрики.

В фильме Анны Меликян присутствовали сцены, где актриса снималась обнаженной. Михалкова отметила, что в картине она показала «богатый внутренний мир».

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Получив статуэтку Киноакадемии, Михалкова пошутила про «голую» вечеринку. Она заявила, что ей почему-то «хочется извиняться». Зал благосклонно воспринимал шутки артистки.

«У меня была хорошая шутка по поводу того, что я пришла сюда тоже в шубе — видите, как немногие поняли, о чем я сейчас говорю. Скажу по-другому: это как будто ты попал на голую вечеринку, но только вошел, видимо, в ту дверь», — пошутила актриса.

После скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой в конце декабря Филипп Киркоров заявил, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». Певец заявил, что был не в курсе, что за мероприятие он согласился посетить.