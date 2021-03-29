Анна Михайловская дала рекомендации незамужним девушкам

Российская актриса Анна Михайловская в своем Instagram-аккаунте ответила на вопросы своих подписчиц о красоте, любви и браке, сообщило ИА Nation News.

Большое число девушек интересовалось тем, увеличивала ли звезда губы.

«Нет, у меня отличный карандаш. Просто надо слегка выйти за контур своих и получится эффект пухлых губ», — подсказала артистка.

Также актриса рассказала, что в воспитании сына Мирона ей помогают бабушка и дедушка. По словам Анны, ее ребенку больше нравится футбол чем хоккей. Знаменитость подчеркнула, что очень любит детей. Как она считает, ни работа, ни ремонт не могут помешать рождению наследника. Еще пользовательницы Сети спросили актрису, что делать, если парень не зовет замуж.

«Вы ничего не ждите, просто живите и радуйтесь. Кто-то и по пять лет общается, кто-то и по семь-десять», — заметила артистка.

Она пояснила, что не считает свадьбу обязательной процедурой замужества. Михайловская добавила, что больше всего ценит в людях доброту.