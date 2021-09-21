Анна Курникова поделилась с поклонниками видео с детьми

Прославленная теннисистка Анна Курникова поделилась с фанатами трогательным видео, на котором изображены ее дети от музыканта Энрике Иглесиаса. Ролик знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Об этом сообщили «Дни.ру».

На кадрах Маша, Люси и Николас катаются на маленьком детском автомобиле. Пользователи сети предположили, что старшие дети больше похожи на отца, а Маша является копией мамы. Ребята получили множество комплиментов от подписчиков Анны.

«Такие солнышки. Здоровья и вечного счастья деткам», — написала одна из пользовательниц Сети.

Близнецы Люси и Николас появились на свет в декабре 2017 года. Знаменитость не афишировала свою беременность и до последнего скрывала тот факт, что ждет малышей. Маша же появилась на свет в январе прошлого года. Курникова и Иглесиас начали отношения в 2001 году. При этом пара до сих пор не состоит в официальном браке.