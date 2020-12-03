Анна Казючиц стала новой ведущей ток-шоу «ДНК»

По данным сайта «Утро.ру», она заменит погибшего Александра Колтового. Актриса рассказала, что уже знакома со спецификой шоу, так как участвовала в нем в качестве эксперта.

«Для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового», — поделилась она.

Также вместо Котлового ищут ведущего в программу «Звезды сошлись». Он станет партнером Леры Кудрявцевой. Продюсеры рассматривают несколько кандидатов. Одним из них является телекомментатор Дмитрий Губерниев. Вторым претендентом СМИ назвали Вячеслава Макарова. Кроме того, за роль нового ведущего поборется певец Прохор Шаляпин. Пока же Лера Кудрявцева ведет программу одна.

Телеведущий Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолета примерно месяц назад. Катастрофа произошла возле поселка Томилино Люберецкого городского округа в Подмосковье. Вскоре после этого на место выехали следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и криминалисты управления.