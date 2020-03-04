Анна Бутурлина рассказала о выступлении на «Оскаре», семье и джазе

Бутурлина выступает с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии, с джазовым оркестром имени Олега Лундстрема, а также на театральной сцене. Она озвучила двух диснеевских принцесс: Тиану из «Принцессы и лягушки» и Эльзу из «Холодного сердца». Последняя роль озвучки помогла ей оказаться на сцене церемонии «Оскар»: организаторы собрали 10 лучших актрис, озвучивших Эльзу на разных языках в одном музыкальном номере.

Артистка призналась, что попадание в десятку избранных исполнительниц потрясло и тронуло ее. Она очень порадовалась, что номер удался, и похвалила организацию церемонии. Все тщательно продумано, а репетиции проходили в течение трех дней перед церемонией.

«Там практически нет импровизации: остается только люфт для тех, кто получает награду. Им уже отводится вольное время, они как-то могут отреагировать на это событие. Все остальное выписано, продумано», — рассказала она.

Бутурлина рассказала, что джаз она услышала в 17 лет и поняла, что именно это музыкальное направление ей близко. Она подчеркнула, что у нее нет конкретных кумиров: «Артист должен искать свой путь». Исполнительница отметила, что путь джазового артиста в России не прост.

«У нас нет продюсеров, нет спонсоров, мы работаем над собой самостоятельно, и надо очень много вкладывать в себя, чтобы прорасти на российской земле <…> Это непросто, но я обожаю все это и чувствую еще больше желания и сил для того, чтобы продолжать двигаться вперед», — рассказала Бутурлина.

Кроме музыкальной карьеры, она участвует в театральных постановках. Сейчас она исполняет главную роль в спектакле театра Стаса Намина «Пенелопа, или 2 + 2».

Артистка рассказала, что обе дочери гордятся ею и поддерживают. Обе девочки увлечены творчеством: старшая рисует, снимает и монтирует видео, а младшая «поет вовсю, так что есть шансы, что она станет певицей». Однако Бутурлина не ставит цели направить детей по своим стопам.

«Каждый человек должен найти свой путь. Необязательно становиться музыкантом, как мама. Главное — быть счастливой в итоге», — объяснила она.

Бутурлина без стеснения призналась, что детей нередко оставляет с няней. По ее словам, это обычная практика среди артистов.

«Главный секрет — это просто радоваться каждому мгновению. Если ты счастлив каждый миг, то очень много энергии есть для того, чтобы что-то делать», — рассказала актриса. Она призналась, что сейчас ее карьера и семейная жизнь находятся в гармонии.