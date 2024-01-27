Знаменитости 27 января 2024, 01:25 Анна Asti впервые вышла на связь после «голой» вечеринки и объяснила, куда пропала Анна Asti заявила, что пропала из медиапространства из-за операции на ногах РИА «Новости»

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Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) впервые за долгое время вышла на связь с фанатами. Она обратилась к поклонникам в Instagram*.

«Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, но все заживает как нужно, через месяц-полтора обязательно буду в строю», — заявила артистка.

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При этом вокалистка намерена вести бурную творческую деятельность. Она пообещала поклонникам, что скоро выпустит новый проект.

Ранее журнал StarHit сообщил, что Анна страдает болезнью Келлера II, которая сопровождается внезапными судорогами и болью при ходьбе. Исполнительница признавалась, что из-за симптомов она не могла спать по ночам. В итоге звезда решилась на хирургическое вмешательство, ей сделали операцию на ступнях в Москве.

Волна критики обрушилась на Asti после ее появления на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. На мероприятие гостей попросили прийти почти без одежды.

* Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.