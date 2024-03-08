Знаменитости 08 марта 2024, 22:59 Анна Асти впервые вышла на сцену в Москве после «голой» вечеринки Участница голой вечеринки Анна Асти исполнила хиты на ВДНХ в Москве РИА «Новости»

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Певица Анна Асти в Международный женский день приняла участие в праздничном концерте на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Информацию с анонсом мероприятия звезда разместила на своем Telegram-канале.

Прозвучали такие композиции, как «Повело», «Космически» и «Царица». На площади перед сценой собрались сотни поклонников поп-дивы. Асти ответила им признанием в любви и поздравила женщин с 8 Марта.

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После участия в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» и отмены запланированных на новогодние праздники мероприятий Анна Асти лишилась 13 миллионов рублей. Она провела за рубежом последние два месяца, а после возвращения на родину столкнулась с еще несколькими срывами выступлений. Так, концерты Асти не состоялись в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.