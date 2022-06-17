Анна Asti призналась, что не ожидала, насколько Киркоров трудолюбивый человек

Певица Анна Asti рассказала, что считает своего коллегу Филиппа Киркорова очень трудолюбивым человеком. Артистку процитировало ИА Nation News.

По словам певицы, поведение поп-короля российской эстрады вызывает у нее восхищение. Она подчеркнула, что Киркоров дал ей мотивацию еще больше работать, быть стойкой и не сдаваться.

«Я догадывалась, что он трудолюбивый человек, но не осознавала — насколько», — обозначила Анна Asti.