Анна Ардова рассказала о съемках в сериале «Сын»

Актриса Анна Ардова исполнила главную роль в сериале «Сын», который создается специально для онлайн-кинотеатра Kion. В интервью Teleprogramma.pro она рассказала о съемках проекта.

Главная героиня сериала — врач, посвятившая всю жизнь своему сыну. Однажды молодой человек едет на стажировку в Грецию, где его похищают и насильно увозят в Сирию. Женщина пытается спасти сына и достучаться до правительства. Однако героиню уверяют, что ее сын добровольно присоединился к террористам. Тогда она обращается за помощью к отцу сына. Эта роль в картине досталась Алексею Серебрякову. По словам Ардовой, она была счастлива сниматься в проекте в паре с ним.

«Во-первых, я люблю режиссера этого сериала Николая Хомерики. Это талантливый творческий человек, добрый и любящий артистов режиссер. Также у нас был очень хороший оператор Шандор Беркеши. Я их обоих знаю сто лет. А моим партнером стал гениальный Алексей Серебряков. Было много невозможного счастья», — рассказала актриса.

Она добавила, что роль была сложной, к тому же сниматься с таким партнером как Серебряков — большая ответственность.

«Это серьезная роль, большая ответственность — находиться рядом с таким партнером, как Серебряков. Стояла зима, было холодно, мы снимали на улице. На меня надевали верблюжье термобелье. Надо было бегать, стрелять. Пожалуй, я первый раз стреляла в кино. Но это было круто, очень весело», — вспоминает Ардова.