Анита Цой вылечилась от COVID-19

Певица Анита Цой вылечилась от коронавируса. Артистку могут выписать в ближайшие дни, заявила она в Instagram.

Новый тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Сегодняшнее утро принесло много замечательных, положительных новостей. Дело все в том, что мой мазочек на COVID оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная. Могу скоро поехать домой», — рассказала Цой.

Певице сделают компьютерную томографию грудной клетки 12 июля. Это нужно, чтобы проверить процесс восстановления после болезни. Цой могут выписать в понедельник, 13 июля.

Цой лежала с коронавирусом в московской городской больнице. О госпитализации стало известно 30 июня. По словам пресс-секретаря артистки Анны Кружель, с первых дней пандемии певица соблюдала режим самоизоляции и все меры предосторожности. Поэтому неизвестно, где она могла подхватить вирус.

Анита Цой — заслуженная артистка России, певица и композитор. Исполнительница хитов «Небо», «На восток» и «Новая я».

Число пациентов с коронавирусом в мире перевалило за 12 миллионов человек. От инфекции умерли более 558 тысяч пациентов. За прошедшие сутки зафиксирован рекордный прирост новых случаев — 228 тысяч.