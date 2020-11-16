Анита Цой не поддержала бойкот Меладзе и предложила искать другой способ привлечь внимание

Так она прокомментировала предложение своего коллеги по творческому цеху Валерия Меладзе отказаться от бесплатных съемок в новогодних программах.

Певица не исключила, что такой бойкот может привлечь внимание государства к бедственному положению, в котором оказались деятели культуры.

«Но артисты всегда должны быть рядом с народом, учитывая, что Новый год — это большой праздник, который ждут все граждане страны. И неважно с телевизионных экранов это будет происходить, из радиоэфиров — артисты всегда должны быть рядом со своими поклонниками», — подчеркнула Анита Цой.

Она заявила, что уже снялась в нескольких проектах и от следующих предложений точно не откажется. Певица пояснила, что зрителям сейчас и так приходится не просто, поэтому хотя бы своими выступлениями на телеэкране она поддерживает их.

При этом она отметила, что внимание государства артисты могут привлечь другим способом. Но действовать при этом нужно заодно.

Певец Валерий Меладзе на своей странице в Instagram опубликовал эмоциональный пост, в котором заявил, что уже много месяцев не может выехать с концертами из-за введенных ограничений в связи с распространением коронавируса. Он предложил заодно и отменить новогодние телешоу, а артистам отказаться от участия в съемках. Таким способом он хотел привлечь внимание к пострадавшей отрасли.

Позже он признал, что идея нереализуема. Артист соскучились как по обычным, так и по телевизионным выступлениям. Он пояснил, что предложил бойкот гипотетически. На поддержку коллег он не рассчитывал и обидеть поклонников не хотел. «Мы ж не звери — взять еще и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости», — пояснил свою позицию певец.