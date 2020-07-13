Анита Цой рассказала о самом страшном проявлении коронавируса

Переболевшая COVID-19 певица Анита Цой рассказала, что самым жутким проявлением в заболевании для нее стало то, что вирус атакует все системы по очереди.

«Постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар», — рассказала артистка в беседе с «Московским комсомольцем».

У певицы поднялась температура, затем все тело стало ломить, а после этого начались проблемы с психикой. «Мозг раздваивается, и ты не можешь здраво мыслить. Вдруг начинается психологическая атака на человека», — рассказала певица.

В какой-то момент, по словам артистки, она потерялась во времени и пространстве. Анита Цой считает, что если бы ее не госпитализировали, то с течением болезни сама она не справилась бы. Потому что из-за своего состояния певица не понимала, как правильно принимать лекарства и где она находится.

Коронавирус, по словам Цой, бьет по эмоциям, и психика расстраивается. Певица рассказала, что в какой-то момент она не могла дышать без кислородной маски. У нее внезапно также началась клаустрофобия.

Вирус, как считает артистка, ведет себя коварным образом. Он «начинает тебя исследовать» — сначала заставляет кашлять, а затем «отключает» вкус и обоняние.

11 июля Анита Цой сообщила, что вылечилась от коронавирусной инфекции По ее словам, новый тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Цой лежала с коронавирусом в московской городской больнице. О госпитализации стало известно 30 июня.