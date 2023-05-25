Знаменитости 25 мая 2023, 12:30 Анита Цой рассказала, что Тина Тернер разрушила все стереотипы о шоу-бизнесе

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Тина Тернер доказала, что при желании и огромном трудолюбии добиться успеха можно в любом возрасте. Об этом News.ru рассказала певица Анита Цой.

Тина Тернер была ее кумиром. Американская певица много лет выступала лишь в ресторанах, а после 45 смогла покорить большую сцену и весь мир. Она доказала, что на пути к мечте нет преград.

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«Я объясняю ее феномен трудолюбием: 90% трудолюбия, остальное — талант, успех и удача, которую она правильно использовала. Она разрушила все стереотипы о том, что шоу-бизнес — бизнес для молодых», — отметила Анита Цой.

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