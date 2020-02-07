07 февраля 2020, 14:02
Анита Цой рассказала, что раньше не любила мужа
Певица Анита Цой рассказала, что вышла замуж за человека, которого не любила. Ей пришлось согласиться на брак, потому что настаивали родственники. Об этом сообщил «Собеседник».
По данным телеканала «Царьград», на торжестве ей не удавалось скрыть неприязни к будущему супругу. Настолько, что она исполнила перед гостями не совсем уместную песню «Путана». Позже произошел еще один инцидент: ее кошка отгрызла голову традиционному петуху по-корейски, который должен был стать главным блюдом на столе.
Анита призналась, что полюбила мужа намного позже, когда уже длительное время была в браке.