Анита Цой рассказала, что раньше не любила мужа

По данным телеканала «Царьград», на торжестве ей не удавалось скрыть неприязни к будущему супругу. Настолько, что она исполнила перед гостями не совсем уместную песню «Путана». Позже произошел еще один инцидент: ее кошка отгрызла голову традиционному петуху по-корейски, который должен был стать главным блюдом на столе.

Анита призналась, что полюбила мужа намного позже, когда уже длительное время была в браке.