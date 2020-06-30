Анита Цой попала в больницу с коронавирусом

Певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в Москве. Ее представитель заявила, что артистка с первых дней соблюдала все меры предосторожности, так что они не знают, где она могла заразиться.

«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», — сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь артистки Анна Кружель.

Она рассказала, что певица сидела на самоизоляции с первых дней пандемии и соблюдала все меры предосторожности.

По информации портала «Дни.ру», певица провела в жесткой самоизоляции три месяца, поскольку живет с пожилыми родителями и хотела обезопасить их от заражения. Издание пишет, что состояние Аниты Цой серьезное, но не безнадежное.

Аните Цой 49 лет. Она является заслуженной артисткой России.

В России с начала пандемии выявили более 647 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 9,3 тысячи человек, число выздоровевших превышает 412 тысяч.