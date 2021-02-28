Анисина улетела во Францию без Джигурды сразу после свадьбы

После свадьбы фигуристка Марина Анисина улетела во Францию без супруга Никиты Джигурды. Спортсменка рассказала, что снова вышла замуж за артиста после нескольких лет в разводе, в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Пара отпраздновала свадьбу в индийском ресторане. После этого Анисина улетела во Францию. Она уехала к детям, которым не удалось побывать на свадьбе из-за сложностей с документами.

Фигуристка живет во Франции на постоянной основе. Однако из-за пандемии коронавируса катки страны закрылись на карантин, поэтому она осталась без источника заработка. Спортсменка надеется как можно скорее вернуться в Россию вместе с детьми, чтобы отпраздновать 60-летие Джигурды в конце марта.

В первый раз пара пришла в ЗАГС в 2008 году, они прожили в браке до 2016 года. Супруги воспитывают двух детей — сына Мика-Анжель-Крист Анисина-Джигурду и дочь Эву-Владу Анисину-Джигурду. В 2016-м спортсменка и артист развелись. По словам адвоката фигуристки, причина заключалась в том, что «Джигурда не всегда адекватен». А артист обвинял супругу в неверности и злоупотреблении алкоголем. В очередной раз они заключили брак 22 февраля 2021 года в Москве.