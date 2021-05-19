Ани Лорак заступилась за Константина Меладзе после обвинений в домогательствах

Украинская певица Ани Лорак решила заступиться за музыкального продюсера Константина Меладзе после того, как обвинила его в домогательствах. Певица объяснила, что общественность неправильно поняла ее слова.

«Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью», — написала Лорак на своей странице в Instagram.

Она подчеркнула, что началась необоснованная публичная травля человека, к которому она относится с уважением и любовью. Певица назвала Константина Меладзе «великим композитором» и попросила всех оставить эту тему в покое.

Артистка предусмотрительно отключила возможность оставлять комментарии под записью с объяснением.

В конце апреля Ани Лорак заявила, что могла стать знаменитой намного раньше, если бы согласилась на близкие отношения с влиятельными людьми. По ее словам, в 2007 году она начала сотрудничать с продюсером Константином Меладзе. Однако их тандем долго не продлился, потому что 44-летний продюсер якобы предложил 29-летней Лорак перевести их отношения на другой уровень.