Ани Лорак удивила фанатов воссоединением с бывшим мужем

Ани Лорак с бывшим супругом заметили на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Вместе они танцевали под песню «Я люблю тебя до слез», которую исполнял отец именинницы. О воссоединении пары рассказал Telegram-канал Super.ru.

Кадры танцев бывших супругов опубликовал официальный канал издания. Певицу вместе со своим бывшим возлюбленным Муратом Налчаджиоглу сфотографировали гости мероприятия. Из этого поклонники сделали вывод, что перемирие все-таки случилось.

Пара соединилась узами брака еще в 2009 году. Тогда у них появилась дочь София, чьим крестным отцом выступил Филипп Киркоров. В 2019 году муж изменил звездной певице и за этим последовала процедура развода. Оба супрга после этого счастливо жили с новыми партнерами. Однако такое поведение на празднкие заставляет поклонников думать о возможном прощении со стороны Лорак, добавили в «Дни.ру».