Ани Лорак отменила концерты в России после интервью на Украине

Певица Ани Лорак отменила ряд концертов в России после того, как дала интервью на Украине. Об этом написало Утро.ру.

Певицу часто критикуют в ее родной стране, Украине, за то, что она продолжает давать концерты в России, несмотря на напряженные отношения между странами. Недавно Лорак дала интервью украинским журналистам, а на следующий день неожиданно перенесла ряд российских концертов на неопределенный срок.

«Иногда жизнь вносит свои коррективы, но мы все равно смотрим с улыбкой в будущее и идем только вперед», — написала певица в Instagram.