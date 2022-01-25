Английский блогер Хьюгз рассказала, как сэкономить на одежде

Блогер из Англии Бекки Хьюгз рассказала в своем Instagram о способе экономии на одежде. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Хьюгз уточнила, что покупает одежду исключительно в секонд-хендах. До этого она тратила довольно крупные суммы на шопинг каждый раз (примерно 8,5 тысячи рублей). Но секонд-хенды помогли ей начать экономить. Теперь она приобретает там и одежду, и обувь, и даже нижнее белье.

Кроме того, Хьюгз поделилась, что это помогло ей стать более внимательной, так как она выбирает вещи более тщательно, чтобы носить подольше. В секонд-хендах можно найти очень необычную одежду, которая поможет создать неповторимый образ, считает блогер.

Ранее певица Рита Дакота призналась, что каждый раз испытывает чувство вины, когда покупает дорогие вещи. Она уточнила, что недавно молодой человек позвал ее в ЦУМ и купил ей вещей на миллион рублей. Девушка призналась, что раньше никогда не покупала себе ничего в этом магазине и вообще избегала брендовых вещей, потому что чувствовала себя недостойной таких трат.