Ангелина Вовк рассказала о подлости Аллы Пугачевой

Известная телеведущая Ангелина Вовк обвинила Аллу Пугачеву в подлом поступке, после которого их дружбе пришел конец. Вовк рассказала, как некрасиво обошлась с ней певица, в программе «Секрет на миллион» в эфире НТВ.

Вовк перестала общаться с Пугачевой из-за подлого поступка певицы, который она совершила несколько лет назад. Это произошло на фестивале «Песня года», бессменной ведущей которого были Вовк и актер Евгений Меньшов. Тогда Примадонна помогала продюсеру Игорю Крутому договориться о трансляции мероприятия на НТВ. И, по словам Вовк, первое, что сделала Пугачева, — убрала ведущих.

«Когда передача заканчивалась, вышла наша Примадонна и говорит: „Лина, Женя, где вы?“ А в ответ — тишина. Короче говоря, все было сделано для того, чтобы с нами расстаться», — сказала Вовк.

Вовк ранее также вела детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!». Но спустя много лет неожиданно призналась, что отсутствие детей стало для нее счастьем. Хотя раньше она переживала, что может не оставить потомства, но потом поменяла свое отношение.